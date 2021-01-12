لبنان | البنك الدولي.. قرض مخصص لازمة الطوارئ في لبنان بقيمة 246 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 08:01 مساءً - منذ 9 ثواني

أعلن مجلس امناء البنك الدولي عن موافقته بدعم اكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الامان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار.

والقرض المخصص لازمة الطوارئ في لبنان كان وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاقية في 10/12/2020″.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي في ​وزارة المالية​ ببيان، أن “مجلس أمناء ​البنك الدولي​ أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي ل​لبنان​ والبالغة قيمته 246 مليون ​دولار​”.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق له أن يسجّل لبنان إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 6.7% في العام 2019، وأشار إلى أنه يتوقع أيضاً أن يرتفع هذا الإنكماش إلى 19.2% في العام 2020 و 13.2% في العام 2021، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2021 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ لبنان يواجه تحدّيات كثيرة، كالأزمة الإقتصاديّة والسياسيّة ووباء كورونا وإنفجار مرفأ بيروت والتعثّر في دفع الدين السيادي للمرّة الأولى في التاريخ ومستوى التضخّم العالي وإنهيار العملة الوطنيّة.