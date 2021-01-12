لبنان | بعد اعتقال “راعٍ” عند الحدود الجنوبية.. الناطق باسم “اليونيفيل” يعلّق على الحادثة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 08:01 مساءً - منذ 10 دقائق

أعلن الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” اندريا تيننتي ان “الجيش الإسرائيلي اعتقل عصر اليوم راعيا في محيط منطقة بسطرة بالقرب من الخط الأزرق في جنوب لبنان، وقد أبلغت اليونيفيل الجيش اللبناني بالأمر”.

ويجري القائد العام لليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول اتصالات بالطرفين لتأمين إطلاق سراح الراعي.

وستفتح اليونيفيل تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، بما في ذلك المكان الدقيق الذي تم فيه اعتقال الرجل.