لبنان | مستشفى عين وزين: زيادة القدرة الاستيعابية وعدد الأسرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 08:01 مساءً - منذ 23 دقيقة

أعلن مستشفى “عين وزين – ميديكال فيلدج” في بيان بأنه قد:

“زيادة القدرة الاستيعابية وعدد الأسرة، لأن أعداد الحالات الإيجابية تتزايد بوتيرة سريعة نتيجة الانتشار المجتمعي للفيروس وتستدعي متابعتها دخول المستشفى، ولأن نسبة إيجابية الفحوص تخطت الـ 20 في المئة، لذلك تمت زيادة القدرة الاستيعابية في مركز تقييم وعلاج الأمراض الوبائية عبر استحداث وحدة ثالثة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد وزيادة عدد أسرة العناية الفائقة ليصبح العدد الإجمالي 89 سريرا مخصصا لعلاج مرضى كورونا، موزعة على الشكل الآتي:

66 سريرا استشفائيا عاديا بزيادة نسبتها 106 في المئة و23 سريرا قابلا لاستقبال مرضى العناية الفائقة – بزيادة نسبتها 92 في المئة”.