لبنان | عكر للأمم المتحدة: لوضع حدّ للخروقات الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 06:07 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشارت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​زينة عكر​، إلى أنه “منذ مطلع الأسبوع الماضي، يشهدُ ​لبنان​ تحليقاً مكثفاً للطيران الإسرائيلي الحربي والإستطلاعي وعلى علوٍ منخفض، مما يشكل خروقاتٍ فاضحة للأجواء اللبنانية، وإثارة للذعر في صفوف اللبنانيين، وكان المتحدث بإسم ​اليونيفيل​ ​أندريا تيننتي​، أكد أن هذه الإنتهاكات المستمرة تزيد الخوف بين السكان المحليين، وتقوض جهود قوات الطوارئ الدولية للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في ​جنوب لبنان​”.

وأوضحت في بيان نشره مكتبها الإعلامي الآتي: “نشهد هذه الإنتهاكات المتواصلة المتزايدة لأجوائنا وسيادتنا وللقرار 1701، في الوقت الذي نسمع فيه إدانات وردود فعلٍ شاجبة وشديدة اللهجة تحمل لبنان المسؤولية عند عبور راعٍ عن طريق الخطأ ولأمتار معدودة من الحدود اللبنانية”.

ودعت عكر “​الأمم المتحدة​ إلى ضرورة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات والإنتهاكات بأسرع وقت ممكن، والطلب من الجانب الإسرائيلي الإلتزام بتطبيق ​القرار 1701​ بكافة مندرجاته”.