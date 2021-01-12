لبنان | اجتماع لتسهيل عمل الإعلاميين خلال الاقفال العام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 06:07 مساءً - منذ ساعتين

شددت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد على ضرورة عدم المس بالحريات ودعت الى تسهيل عمل الإعلاميين من دون قيود.

كلام عبد الصمد جاء خلال إجتماع عقدته في مكتبها في الوزارة، حضره نقيبا الصحافة والمحررين ورئيس المجلس الوطني للاعلام.

وشدد المجتمعون على استثناء الصحافيين والإعلاميين والأطقم الإعلامية من قرار منع التجول، بحيث يعود للمؤسسة الإعلامية تحديد حركة العاملين لديها وفق حاجتها، مع مراعاة ظروف جائحة كورونا.

وأكدت عبد الصمد وقوفها الى جانب الإعلاميين وحرصها على القطاع الإعلامي، مشددة على “ضرورة إعادة التلاحم بيننا للوصول الى قرار موحد على المستوى الإعلامي للدفاع عن هذا القطاع ومنع اي تجاوزات او مخالفات”، مشيرة الى أهمية دور النقابات.

ولفتت الى انها “ستتواصل مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في شأن البند الخاص بالإعلاميين حول استثنائهم، وذلك وفق الحاجة الملحة التي يجب ان تحددها المؤسسة المعنية”، مؤكدة “ان علينا وضع إطار عام وضرورة تسهيل عمل الإعلاميين من دون قيود”.

وشددت عبد الصمد على رفضها أي مس بالحريات، ولفتت الى “دور الإعلام التوجيهي والتوعوي للاضاءة على مخاطر وباء كورونا وتأكيد وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه”.