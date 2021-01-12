لبنان | آلية العمل في وزارة العدل في فترة الإقفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ 15 دقيقة

عممت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم آلية العمل في الوزارة خلال فترة الإقفال الكامل، وذلك في تعميم هذا نصه:

“نظرا للظروف الراهنة، وفي ضوء قرار الإغلاق الكامل الذي صدر بتاريخ 11/1/2021 لمواجهة فيروس كورونا، يتابع العمل في وزارة العدل اعتبارا من 14/1/2021 وحتى صباح 25/1/2021 بنسبة 10%، أيام الإثنين والثلثاء والخميس من كل أسبوع، على أن يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته على الأساس المتقدم، بحيث يوجد موظف واحد في كل وحدة.

على جميع الموظفين التقيد بإجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا بما في ذلك الحرص على غسل اليدين ووضع الكمامات والتباعد الإجتماعي”.