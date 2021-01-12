لبنان | شكوى الى مجلس الامن وغوتيريس لادانة اسرائيل بسبب الاعتداءات على السيادة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 3:14 مساءً

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة امل مدللي، بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، شكوى الى مجلس الامن الدولي والى الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس ضد “الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة ايام والتي تعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، ما يستوجب من مجلس الامن الدولي إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والامن والسلم في المنطقة”.

وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701 وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

ويواصل طيران الجيش الإسرائيلى انتهاكه للأجواء اللبنانية، حيث حلق على علو منخفض فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب، جاء ذلك نقلا عن عدة مصادر إعلامية.