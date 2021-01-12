لبنان | عون طلب من وهبه توجيه رسالة لإدانة خروقات إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701 وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

ويواصل طيران الجيش الإسرائيلى انتهاكه للأجواء اللبنانية، حيث حلق على علو منخفض فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب، جاء ذلك نقلا عن عدة مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، قام الطيران بعدة طلعات جوية فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

ونفذت سابقاً مقاتلات حربية إسرائيلية غارات وهمية وبشكل مكثف فى أجواء منطقتى النبطية وإقليم التفاح بجنوب لبنان وعلى علو متوسط.