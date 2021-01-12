لبنان | بلاغ من محافظ بيروت الى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في العاصمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

وزعت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بلاغا موجها من محافظ بيروت القاضي مروان عبود إلى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في بيروت، جاء فيه:

عملا بالتعميم رقم 1/إم/2021 تاريخ 5/1/2021 الصادر عن جانب وزارة الداخلية والبلديات المبني على التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021، المتعلق بالإغلاق الكامل ابتداء من صباح الخميس الموافق فيه 14/1/2021 لغاية صباح الإثنين الموافق فيه 25/1/2021 وحيث أن القوى الأمنية رصدت مخالفات عدة لقرار الإقفال العام وبما أن محاضر الضبط لم تردع أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة غيرالملتزمين عن الاستمرار بالمخالفة،

لذلك، يبلغكم محافظ بيروت ضرورة التزام التعميم المذكور أعلاه والتقيد بالقرارات الصادرة عن جانب مجلس الوزراء والمتعلقة بمكافحة جائحة كورونا تحت طائلة ختم المؤسسات غير الملتزمة بالشمع الأحمر”.