لبنان | الجيش: خروق بحرية وجوية معادية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان أنه “بتاريخ 11/1/2021 ما بين الساعة 18.32 والساعة 22.00، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 314 مترا. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كما صدر عن قيادة الجيش بيان ثان جاء فيه أنه “بتاريخ 11 / 1 / 2021 اعتبارا من الساعة 12.10 ولغاية الساعة 15.05 تم تسجيل /8/ خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب وجبل لبنان.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وفي بيان ثالث أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه “بتاريخ 11 / 1 / 2021 اعتبارا من الساعة 12.15 ولغاية الساعة 19.50 تم تسجيل /3/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق البقاع والجنوب”.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.