لبنان | بالوثائق – إليكم مسودة إقتراح القانون المطلوب من فايزر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

حصلت وسائل إعلامية على مسودة اقتراح القانون المطلوب من شركة فايزر لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على أن تصدر الصيغة النهائية غدا في اجتماع لجنة الصحة النيابية بعد وضع الملاحظات القانونية عليها من قبل محامي الشركة ومحامي وزارة العدل ووزارة الصحة ولجنة الصحة.

وسيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة سريعة لإقرار إقتراح القانون المعجل المكرر والتصويت عليه بمادة واحدة.

اقتراح قانون

اقتراح قانون