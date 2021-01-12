لبنان | نقيب أصحاب السوبرماركت: خدمة “الدليفيري” لا تستطيع تلبية حاجات المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أوضح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن “خدمة “الدليفيري” لا تستطيع تلبية حاجات المواطنين كافة إذ ليس بإمكانها أن تلبي أكثر من 5 أو 10 بالمئة من حاجاتهم كما أننا نحتاج إلى مئات الموظفين لنستطيع تلبية حاجيات السوق وهذا الحل ليس منطقيا”.

وأضاف في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”: “كنا قد حذرنا من الاكتظاظ في السوبرمركات بسبب قرار الاقفال ونحن لا نستطيع أن نمنع الناس من المجيء للحصول على المواد الغذائية وهذه المسؤولية لا تقع علينا إنما تقع على من اتخذ هذا القرار أي قرار الإقفال”.

يذكر أنه يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/1/2021 ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 25/1/2021.