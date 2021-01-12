لبنان | بالوثائق: الإنتربول يصدر النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 11:09 صباحًا

أصدر الإنتربول النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم الى لبنان ولتاجر النيترات البرتغالي الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 عام 2014.

وكشفت معلومات صحفية انه بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أصدر الإنتربول النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم الى لبنان ولتاجر النيترات البرتغالي الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 عام 2014.

روسوس

روسوس