لبنان | ابراهيم: رفع سعر ربطة الخبز ليس مقدمةً لرفع الدعم عن الطحين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أكّد نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم، أنّ رفع سعر ربطة الخبز ليس مقدمةً لرفع الدعم عن الطحين.

وقال في حديثٍ لـ “صوت لبنان”: “كان من المتوقع إرتفاع سعر ربطة الخبز بعد إنتهاء هبات الطحين، ومن اليوم بدأ تداول سعر الربطة الجديد”.

وتابع ابرهيم:” الأفران ستفتح أبوابها كون 99% منها لا خدمة توصيل لديها من الثامنة صباحاً حتى الرابعة من بعد الظهر، أمّا بالنسبة لمنع التجول فقيل يوم أمس أن من يريد الذهاب الى الفرن يجب عليه إظهار إيصال الشراء ولكن ماذا إن كان ذاهباً وليس عائداً من أين يأتي بالإيصال؟”.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان يوم أمس الإثنين، “الإنتهاء من تسليم الأفران هبة الطحين من الجمهورية العراقية، والتي إستخدمت في إنتاج ربطة الخبز العربي من تاريخ 23 تشرين الثاني 2020 ولغاية 10 كانون الثاني 2021، مما سمح بالحفاظ على سعر ربطة الخبز خلال هذه الفترة في ظل الإرتفاع بسعر القمح في بورصته العالمية.