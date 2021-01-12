لبنان | طليس: نأمل من فهمي إعطاء تعليماته حتى يتسنى لسائقي الفانات العمل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أمل رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن يصدر تعليماته اليوم حتى يتسنى لاصحاب وسائقي الفانات والأوتوبيسات العمل قبل الإقفال العام يوم الخميس المقبل.

وصدر عن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس البيان التالي:

“كنا قد أخذنا التزاما من معالي وزير الداخلية والبلديات بعمل أصحاب الفانات والحافلات اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء 12/1/2021، مع الالتزام الكامل بالاجراءات الوقائية التي يقررها.

بناء على هذا الالتزام وموافقته أصدرت بيانا أعلنت فيه مضمون هذا الاتفاق. وحيث أننا حاولنا التواصل مع معاليه مرارا وتكرارا لما نوفق. آمل أن يعطي معالي الوزير تعليماته اليوم حتى يتسنى لاصحاب وسائقي الفانات والأوتوبيسات العمل قبل الإقفال العام يوم الخميس المقبل، تماشيا مع قرار المجلس الأعلى للدفاع، أسوة بغيرهم من سائقي السيارات العمومية. (اللهم أني قد بلغت)”.