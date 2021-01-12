لبنان | الدفاع المدني: 28 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ دقيقتين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، من إخماد حريق شب في أعشاب وأشجار مثمرة في الظهيرة (جنوب لبنان).(عدد1).

كما تمكنت من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد14) :

أعشاب (عدد8):

(م.جبل لبنان ) (عدد5): الفنار.

وأشجار: الباروك – قبيع(2)- عيناب.

(م. البقاع) (عدد2): حوش الامراء.

ونفايات في الخيارة.

(م. الشمال) (عدد1): ونفايات في الأرز.

منازل (عدد1): عنقون.

سيارات(عدد1): حارة حريك.

مؤسسات (عدد1): داخل مستودع في الحدث.

نفايات (عدد1): الكفور(كسروان).

مختلف (عدد1): شجرة في الفياضية.

– نقل وإسعاف (عدد14):

حوادث (عدد9): كفيفان – برج حمود – النقاش – بتغرين – نهر ابراهيم – الحمرا – المرفأ – غبالة – برج البراجنة.

حوادث سير(عدد4): المعشوق ونقل جريح الى المستشفى – برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى – حصرايل ونقل 3 جرحى الى المستشفى – فيطرون ونقل جريح الى المستشفى.

مهمات بواسطة دراجة الإسعاف MOTO AMBULANCE (عدد1): جبيل وإسعاف مصاب في مكان الحادث.

مجموع المهام المنفذة خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 28 مهمة.