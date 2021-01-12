لبنان | معلمو عكار: للتراجع عن قرار خفض ساعات المتعاقدين والمستعان بهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

توقف “تجمع معلمي عكار” أمام ما وصفه بـ “العبث من قبل وزارة التربية والقائمين عليها، بلقمة عيش المدرسين المتعاقدين وبصفة مستعان بهم في المدارس الرسمية من خلال خفض عدد ساعات عقودهم في مرحلة الافتراضي (online) إلى النصف ولا أحد يدري ما السبب؟”.

وقال في بيان:” أمام واقع التعليم الرسمي نطالب بإصدار قرار فيه تراجع عن قرار خفض الساعات للمتعاقدين والمستعان بهم من المدرسين، من باب حفظ كرامة المعلم في هذه الضائقة الحرجة، وخصوصا أن أجر الساعة متواضع، ولا انتظام في سداد الحقوق”.

وتابع:” لا يغيب عن بال الخبراء أن المدرس في أداء مهمة التعليم الافتراضي (online) يحتاج لتكاليف إضافية حيث يؤمن جهاز التعليم الحاسوب (computer) أو ما يقوم مقامه، مع كهرباء لا انقطاع لها، وشبكة انترنت، فهل بعد ذلك كان عليهم تقديم دعم مالي للمعلم المتعاقد والمستعان به أو يكون خفض ساعاته ودخله؟ وهل ما اتخذوه من قرار غير لائق في حق بناة الأجيال يعزز مواجهتهم للأزمة المعيشية؟”.

وأشار إلى أن “المدرسة الرسمية بقسميها الأكاديمي والمهني التقني، والجامعة الوطنية يشكلون الحضانة للتنشئة الوطنية للأجيال، وبدل تدعيم التعليم الأهلي الخاص وما فيه من فضاءات اللون الواحد، واجب الغيارى على لبنان والدولة الوطنية أن يعززوا التعليم الرسمي في مختلف مستوياته لرفع مداميك البنيان الوطني”.

وناشد “لجنة التربية النيابية واللجان النيابية المختصة، دراسة مشاريع قوانين تنص على إجراء مباراة أو أكثر حصرية للمتعاقدين والمستعان بهم، وبعدها لغيرهم من حملة الشهادات لتثبيت المعلمين وإعدادهم بالشكل الكافي، كي نرفع من مستوى التعليم الرسمي، وليستقر المعلم اجتماعيا، فلا يمكن له أن يصنع السعادة لتلامذته وهو يعاني ما يعانيه ماديا”.