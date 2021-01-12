لبنان | أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 09:03 صباحاً - النهار

عمد احد المطارنة الى الغاء مشاركته في ندوة عن قاسم سليماني عبر تطبيق الكتروني بعد الضجة التي اثارها خبر مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبروز استياء داخل الطائفة واوساط مسيحية.

يقول وزير سابق ان فيروس كورونا وتداعياته شغل اللبنانيين عن الازمة السياسية وتلك المالية وارجأها الى وقت لاحق يمكن ان تنفجر فيه دفعة واحدة.

لم تتضح الهفوة الاعلامية التي سمحت لتلفزيون “الجديد” بتسجيل دردشة ما بين الرئيس ميشال عون والرئيس حسان دياب يتهم فيها الاول الرئيس سعد الحريري بالكذب.

***************************

الجمهورية

يقول مطلعون إن رفع الدعم قد يكون من أسباب تأخير التأليف لكي لا تتحمل الحكومة الجديدة مسؤوليته.

يتم التداول في فضيحة توسيع مطمر “الزبالة” في بلدة ساحلية على مساحة 40 ألف متر إضافية من خلال إذن إستثنائي وبطريقة سريّة وتمّ دفع 18 مليون دولار نقداً للمتعهد.

لم ينجح رئيس تكتل من ترتيب العلاقات بين مسؤولَين كانا يلعبان أدواراً متناسقة في محيطه بانتظار بعض المعطيات التي دعته الى التريث.

***************************

اللواء

نُصح مرجع غير زمني بعدم استعجال أية خطوة جديدة، بانتظار جلاء المشهد الإقليمي – الدولي في غضون أقل من أسبوعين!

عادت العلاقة بين مرجع روحي ومسؤول مالي رفيع إلى الجفاء، بعد محاولة ترطيب التفاهم بينهما، قبل أكثر من شهرين.

أعادت محكمة معنية كرة النار إلى المحقق المعني، على خلفية “نصف حل” بانتظار الآتي!

***************************

نداء الوطن

حذّر مصدر متابع من توجّه لاستغلال حالة الطوارئ الصحية في البلاد لتقييد الاعلام واستغلال الظروف لكمّ الأفواه.

تبيّن ان اسعار السلع الاساسية ارتفعت في الاسابيع الاخيرة بنسبة تتجاوز 20% مع استمرار ظاهرة تخزين المواد الغذائية من كبار التجار المستفيدين من اموال الدعم، وغياب أي رقابة على اسعار السلع من الوزارة المعنية.

تردد أن وزير الإتصالات طلال حواط يوزّع الارقام المميزة على شخصيات شمالية بنت معه علاقة منذ توليه الوزارة، وهناك شخصان مقرّبان منه، الأول من طرابلس والآخر من دير عمار يقومان ببيع الأرقام في الشمال.

***************************

البناء

توقعت مصادر سياسية أن يستمر الانقطاع بين الرئيسين عون والحريري طيلة الشهر الحالي واستبعدت قيام مسعى جدّي داخلي او خارجي لإحداث اختراق في جدار القطيعة الرئاسية. وقالت المصادر إن على اللبنانيين تحويل كل اهتمامهم نحو كورونا بدلاً من الحكومة.

توقفت مصادر أوروبية أمام امتلاك إيران لزمام المبادرة السياسي عبر تحديد شهر شباط موعداً لرفع درجة تخصيب اليورانيوم والعسكري عبر المناورات المتلاحقة في منطقة الخليج. وقالت المصادر إن هذا سيجبر الأميركيين على التعامل مع الملف الإيراني كأولوية.

==========================