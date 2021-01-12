لبنان | عدوان: مشكلتان في لبنان ترتبطان ببعضهما.. قوة داخل الدولة و الطبقة السياسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:13 صباحاً - منذ 57 دقيقة

أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان الى ان “هناك مشكلتين في لبنان ترتبطان ببعضهما البعض، الأولى أن هناك قوة داخل الدولة اللبنانية، والثانية أن هناك طبقة سياسية راكمت من الفساد ومن المحاصصة ما ساهم بأيضاً بتقويض الدولة”

وخلال مقابلة له عبر قناة “الحرة” أضاف: “القوات اللبنانية تعتبر أن خلاص لبنان هو بالابتعاد عن الحرب الأهلية وهذه المعارك، والخيار الذي أخذناه هو دعم الجيش بكل الوسائل”.

وتابع: “ما تمتلكه القوات للمرحلة المقبلة هو “الناس”، وسنعمل على جمع كل من يريد انتخابات مبكرة لتغيير الواقع الذي نحن فيه”.