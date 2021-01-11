لبنان | اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الرسمي: الإضراب ما زال مستمرا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 11:16 مساءً - منذ 58 دقيقة

أعلنت رئيسة “اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي” نسرين شاهين، في بيان، أنه “على أثر قرار مجحف في حق الاساتذة المتعاقدين أعلن الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية قبل نهاية عطلة الميلاد وما زال مستمرا، وقد دخل اليوم يومه الثالث، فحقق الاقفال شبه التام في المدارس والثانويات على كل الاراضي اللبنانية”.

وحملت شاهين “وزارة التربية مسؤولية ما يحصل، لعدم استجابتها للمطالب المحقة للاساتذة، وكذلك لجهة حرمان تلامذة المدرسة الرسمية من حصص تعليمية موازية لتلامذة التعليم الخاص”، مؤكدة “الاستمرار في الاضراب المفتوح ولا تعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية حتى اصدار قرار من وزير التربية باحتساب كامل العقد للاساتذة المتعاقدين”.