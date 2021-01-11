لبنان | بالصور: غواصة في ذوق مكايل… ماذا تفعل في المياه الإقليمية اللبنانية؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 11:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 9:28 مساءً

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لما يظهر أنها غواصة في عرض البحر في ذوق مكايل، حيث عبروا عن استهجانهم واستغرابهم من عدم تحريك الدولة اللبنانية ساكناً للخروقات المتكررة لسيادتها، فبعد الطيران الاسرائيلي الذي لا يفارق سماء لبنان، بدأنا الان في مرحلة جديدة الا وهي خرق السيادة في البحر.

كما تساءل الناشطون لمن تعود هذه الغواصة وهل مازالت في المياه الاقليمية اللبنانية وماذا تفعل هناك؟

غواصة