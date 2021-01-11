لبنان | نبيل فهد: لن تستطيع الإستهلاكيات توصيل طلبات آلاف المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 09:17 مساءً - منذ 37 دقيقة

أشار نقيب أصحاب السوبرماركت ​نبيل فهد​ الى أن “السوبرماركت غير مجهزة للديلفري لآلاف المواطنين يوميا، ونتوقع أن لا تلبي الإستهلاكيات حاجات المواطنين”، مشيرا الى أن “قرار ​المجلس الأعلى للدفاع​ باعتماد فقط خدمة التوصيل من السوبرماركت غير عملي وغير منطقي، لن تستطيع الإستهلاكيات الوصول الى المواطن”.

ولفت النقيب فهد الى أنه “حتى السوبرماركت المجهزة لا تملك القدرة لتخدم آلاف المواطنين يوميا، ولا قدرة لوجستية لتوصل المواد الغذائية”، لافتا الى أنه “لا أحد سيعوض للمحال التي ليس لها دليفري، والسوبرماركات التي عندها خدمة ديليفري تعتمد على شركات مستقلة للتوصيل”، لافتى الى أنه “أتوقع أن نشهد مشكلة كبيرة بتأمين المواد الغذائية”.