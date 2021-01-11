لبنان | إعلان حالة الطوارئ العامة.. إليكم مقررات المجلس الأعلى للدفاع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 09:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 7:40 مساءً

اطلع المجلس الاعلى للدفاع على التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية التي انعقدت اليوم 11/1/2021 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس الاعلى للدفاع بعد ان اجرى بعض التعديلات عليها على ان تعطى الموافقة الاستثنائية من قبل فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس حسان دياب وأقر التالي: