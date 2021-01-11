لبنان | هل اقتربت زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 09:17 مساءً - منذ ساعتين

شرح النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم أن زيارتي البابا فرنسيس الى العراق ولبنان غير مرتبطتين، موضحا ان زيارة العراق مقررة منذ فترة طويلة، وستتم في مطلع آذار المقبل.

وفي حديث لوكالة “أخبار اليوم” كشف أن في آخر رسالة وجهها قداسة البابا الى اللبنانيين عبر البطريرك الراعي الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اشار فيها الى امكانية زيارة لبنان وتمنيه القيام بها قريبا، مفسرا أنه بات مطروحا في دوائر الفاتيكان تنظيم الزيارة ولكن لم يحدد موعدها بعد.

واشار مظلوم الى وجود عدد من الاجراءات والخطوات التي يجب التحضير لها ولم تبدأ بعد.