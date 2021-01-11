لبنان | قاطيشا: مخاطر كورونا ملحّة أكثر بكثير من الحالة الإقتصادية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 49 دقيقة

توجّه عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبه قاطيشا، إلى المواطنين اللبنانيين عموما والعكاريين خصوصا، بكلمة عبر فيديو نشره على صفحته على “فايسبوك”: “في ظل الكارثة التي تجتاح العالم أجمع، أتوجه إلى الإخوة المواطنين في عكار وأطلب منهم لا بل أرجوهم أن يبقوا في منازلهم ليحافظوا على حياتهم وحياة أحبائهم، لأن هذه الجائحة خطيرة جدا”.

أضاف: “أعلم أن الحالة الإقتصادية متعثرة جدا في عكار، إنما المخاطر المتأتية من هذا الوباء ملحة أكثر بكثير من الحالة الإقتصادية، حتى لو اقتضى الأمر أن نعيش على “الخبز والزيتون” لنحافظ على حياة أحبائنا فهذا أفضل للمستقبل”.

وختم متوجها إلى الجسم الطبي: “وفي هذه المناسبة، أتوجه إلى الجسم الطبي وأشد على يده، نحن معكم أنتم الأبطال، وتضحون بأغلى ما لديكم لتحافظوا على حياة المواطنين، أعانكم الله للاستمرار خلال هذه المحنة ونحن إلى جانبكم على أمل أن نجتاز المرحلة بأقل خسائر ممكنة”.