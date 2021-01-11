لبنان | ابو فاعور: القضاء يغيب نفسه بمواجهة الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ 33 دقيقة

رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور في بيان، “ان حتى اللحظة القضاء يغيب نفسه عن المعركة بمواجهة فيروس “كورونا” ويجب الزام المستشفيات الخاصة التي لا تزال تتهرب من ذلك باستقبال المرضى تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية والتي تبدأ من الغاء العقد الموقع معها وصولاً الى وضع اليد على منشآتها في حالة الطوارىء الصحية”.

أما قرار إقفال المطار قال ابو فاعور: “كان من الواجب اتخاذه قبل زمن، أما اليوم فلم يعد له الفائدة المرجوة”.

وعن توزيع أرقام السيارات بين مفرد ومزدوج اشار الى انه “يخفف عدد السيارات لكنه يزيد الاختلاط في السيارة الواحدة بما يعني أنه يرجح زيادة العدوى”.