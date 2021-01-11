لبنان | نقابة أصحاب المطاعم: مبادرة قريبة للحفاظ على سمعة القطاع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن أمين صندوق نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان عارف سعاده البيان الآتي: “تابعنا في اليومين الفائتين التقارير المصوّرة التي بثتها نشرات الأخبار على المحطات المحلية عن الضابطة الجمركية التي تكشف عن مستودع يحتوي على مواد أوّلية لتموين البضائع الآسيوية وأصحاب المستودع والموظفين يعبثون بتاريخ الصلاحية. وبسبب هذه التقارير، توجّهت الأنظار إلى المطاعم اليابانية والآسيوية، وهذه المشكلة هي من إحدى المشاكل العديدة الموجودة في لبنان، ويعود ذلك إلى الفوضى التي تعمّ القطاعات كافة.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، يهمّنا أن يكون المواطنون على علم بأن المطاعم المسجلة في النقابة ولها ملف نظامي وقانوني، هي مؤسسات تستوفي جميع الشروط الصحية وهي مطابقة لمعايير سلامة الغذاء من جهة، ومن جهة أخرى لديها مسؤولين وطباخين اختصاصيين بنوعية البضائع ولديهم المعرفة الشاملة والخبرة اللازمة لفحصها.

فهم يستطيعون تحديد البضائع المنتهية الصلاحية وتلك السليمة والصالحة للاستخدام وخصوصاً تلك المتعلقة بالـ”سوشي” بما أنها شبيهة جدًا بالمنتجات اللبنانية النيّئة التي تكشف عن نفسها في حال كانت فاسدة.

من هنا ندعو وزارة الصحة ومصلحة حماية المستهلك للقيام بواجباتهما ومراقبة هذه الأماكن كي لا يلحق الظلم بأصحاب المؤسسات الذين يعملون بشكل نظامي وقانوني، علمًا أنهم يشاركون عائلاتهم مما يحضّرون في مطاعمهم لمعرفتهم الوثيقة بنوعيّة المواد التي يستخدمونها وجودتها.

ختاماً، لن تقف النقابة مكتوفة الأيدي تجاه هذا التعرّض، وستقوم قريبًا بمبادرة للحفاظ على سمعة القطاع وهذا المطبخ تحديدًا، والتحضير لتزويد المستهلك بمعلومات عن الأماكن التي تلتزم الشروط الصحية كافة”.