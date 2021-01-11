لبنان | قرض “نصر الله”… لسرقة الدولة والناس والتجارة بالممنوعات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

خطة “خبيثة” نفذها “حزب الله” بكل حرفية، فتحت مسمى “القرض الحسن” يسرق مال الدولة اللبنانية ويبيض الاموال ويتاجر بالمخدرات والاسلحة لتمويل عناصره، اضافة الى ذلك بنى “حزب الله” من خلال “القرض الحسن” اقتصاداً خاصاً به، متحدياً القوانين اللبنانية المصرفية، مظهراً نفسه امام بيئته انه يضع مصلحتهم فوق كل اعتبار، الا انه مع ارتفاع سعر صرف الدولار تعرى امام زبائنه حيث بات يلزمهم بالدفع بالدولار او بسعر السوق السوداء والا يبيع ذهبهم المرهون، وكل ذلك كرمى لايران ومشروعها الفارسي في المنطقة.

منذ 8 سنوات والقرض الحسن يجني الاموال على حساب الدولة والناس ويستثمر المليارات في التجارة “السوداء”.