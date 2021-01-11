لبنان | خفض تعرفة فحص “كورونا” إلى 100 ألف في المستشفيات الحكوميّة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة حملت الرقم الصادر 4 بتاريخ 11/1/2021 قضى بموجبها تخفيض تعرفة فحص الـ PCR لـ”كورونا” من 150 ألف ل.ل إلى 100 ألف ل.ل في كافّة المستشفيات الحكومية.

وجاء في نَصّ المذكرة: “نظراً إلى المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان وبخاصة قطاعه الصحي الذي أُنهك إثر انتشار غير مسبوق وكارثي لفيروس كورونا، ما أدّى الى تزايد سريع وكبير في ضرورة إجراء فحوصات الـ PCR، الى جانب ما يعانيه الشعب اللبناني من أوضاع إقتصادية ومالية صعبة، واستناداً الى قرار وزير الصحّة العامة الذي خفض تعرفة فحص الـ PCR في المستشفيات الحكومية الى 100 ألف ل.ل اعتباراً من 8/1/2021، لذلك أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة حملت الرقم الصادر 4 بتاريخ 11/1/2021 قضى بموجبها تخفيض تعرفة فحص الـ PCR لـ”كورونا” من 150 ألف ل.ل إلى 100 ألف ل.ل في كافّة المستشفيات الحكومية.

وعليه، فإن المدير العام يدعو المستشفيات الحكومية المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بهذه التعرفة كما يدعو المواطنين الى مواكبة كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الإدارة والتي تنشرها عبر وسائل الإعلام والصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فايسبوك” للتخفيف عن كاهل المواطنين المضمونين”.