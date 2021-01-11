لبنان | جعجع للطواقم الطبية: ليت المسؤولون يتحلّون بروح المسؤولية التي أظهرتموها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”.

وكتب: “تحية من أعماق القلب إلى الطواقم الطبية في كل مستشفيات لبنان الحكومية منها والخاصة. تحية إلى من يشكلون خط الدفاع الأول في الوقت الحاضر عن المواطن اللبناني”.

وقال: “لقد استشهد البعض منكم، وأصيب البعض الآخر، والباقون يستميتون في أداء مهامهم في وجه هذه الجائحة المخيفة دفاعا عن المواطن في لبنان”.

وأضاف: “ليت المسؤولون في مواقع المسؤولية يتحلّون لو بجزء يسير ويسير جدا بروح المسؤولية التي أظهرتموها”.