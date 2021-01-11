لبنان | جعجع للطواقم الطبية: ليت المسؤولون يتحلّون بروح المسؤولية التي أظهرتموها

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة
وقال: “لقد استشهد البعض منكم، وأصيب البعض الآخر، والباقون يستميتون في أداء مهامهم في وجه هذه الجائحة المخيفة دفاعا عن المواطن في لبنان”.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”.
وكتب: “تحية من أعماق القلب إلى الطواقم الطبية في كل مستشفيات لبنان الحكومية منها والخاصة. تحية إلى من يشكلون خط الدفاع الأول في الوقت الحاضر عن المواطن اللبناني”.
وقال: “لقد استشهد البعض منكم، وأصيب البعض الآخر، والباقون يستميتون في أداء مهامهم في وجه هذه الجائحة المخيفة دفاعا عن المواطن في لبنان”.
وأضاف: “ليت المسؤولون في مواقع المسؤولية يتحلّون لو بجزء يسير ويسير جدا بروح المسؤولية التي أظهرتموها”.