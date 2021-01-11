لبنان | لقاء سيدة الجبل: عجز فاضح في مواجهة “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

أعلن “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً “ان مع الانهيارات المتتابعة في لبنان، خصوصاً مع جائحة كورونا، يتكشّف بوضوح عجز الدولة الفاضح عن التعاطي مع هذا الوباء، الأمر الذي يستوجب من مجلس النواب عقد جلسة استثنائية لإقرار “قانون كوفيد-19″ متضمناً:

أ- تنظيم الاقفال بعيداً عن الاستنسابية التي جرى اعتمادها منذ شهر شباط الماضي.

ب- تسريع وتفعيل الحصول على اللقاح ووضع الأسس القانونية لتخزينه وتوزيعه وفقاً لمعايير أخلاقية ووطنية.

ج- إقرار تعويضات مالية وإعفاءات تشجيعية للأفراد والمؤسسات والشركات، على غرار ما يحصل في أي دولة تحترم نفسها، وبما يساعد في تنفيذ القانون ويحفّز الاقفال”.

أضاف “اللقاء” في بيان: “وفي حال تمنّع مجلس النواب عن ذلك يجب اعتبار الدولة فاشلة وعاجزة عن إدارة الملف الصحي، لذلك يحق لنا مطالبة المنظمات الدولية مثل الصليب الاحمر الدولي أو منظمة الصحة العالمية بوضع يدها على ملف صحة اللبنانيين”.

وأشارت لقاء سيدة الجبل الى “ان موقف أمين عام حزب الله تقاطع مع النائب جبران باسيل عند اعتبار الأزمة – أزمة نظام ودستور، ما يتعارض بشكلٍ واضح مع البرنامج المرحلي الذي صدر في 23 تشرين الأول من العام الماضي، والذي أكّد على أن لا تطوير ولا تعديل ولا تجاوز للدستور في ظل وجود سلاح حزب الله الذي يكرّس الاحتلال الايراني على لبنان”.

لذلك دعا لقاء سيدة الجبل “اللبنانيين إلى الوقوف بوضوح مع الدستور أو ضدّه، كما يشدّد مجدداً على وجوب إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ خصوصاً بعد كلام نصرالله وباسيل”.

وختم: “إنه زمن الخيارات ولا خجل من الاختلاف!”