لبنان | بالفيديو – “هستيريا” في السوبرماركات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 02:11 مساءً - منذ دقيقة واحدة

فور الحديث عن إقفال البلد بشكل تام، هرع اللبنانيون إلى السوبرماركات للتبضع بشكل جنوني.

فهذه الظاهرة باتت تتكرر في كل مرة تعلن الدولة الإقفال العام رغم أنه سيتم فتح الدكاكين لخدمة الديليفري أي لن يعتاز المواطن أن شيء والأكل سيكون مؤمناً بطبيعة الحال.

في هذا المجال، رفع نقيب أصحاب الـ”سوبر ماركت” نبيل فهد الصوت عالياً، محذّراً من أنّ “قرار إقفال المحلات يضعنا في وضعٍ صعب للغاية، فلا يُمكن للناس أن يتموّنوا على مدى 7 أيّام أو أكثر، والأسوأ من ذلك أنّ السلع والمواد الغذائيّة ستبدأ بالإنقطاع إبتداءً من اليوم”.

والأخطر، ما يُحذّر منه فهد، أنّ “الهجوم الكبير للناس “من دون وعي” على محلات الـ”سوبر ماركت” سيزيد عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، مُفيداً بأنّ “الضغط الكبير الذي نتعرّض إليه سيؤدّي سريعاً إلى انقطاع الألبان والأجبان والمياه والخبز والخضار والفاكهة وغيرها”.

توازياً، أعلن نقيب الصيادلة غسان الأمين أن “النقابة تواصلت مع رئيس لجنة متابعة الإجراءات الوقائية من “كورونا” اللواء محمود الأسمر الذي أفادنا بأنّه تمّ استثناء الصيدليات من قرار الإقفال التام المرتقَب اتّخاذه، لكنّ الكارثة أنّ العاملين في مصانع الأدوية يُمنَعون من التجوّل بدلاً من تسهيل مرورهم على الحواجز”.

وإذ وصف الأمين الوضع بـ “العصفوريّة”، طمأن مصابي “كورونا” بأنّ “أدوية العوارض متوفّرة حتّى الآن في الصيدليات رغم أنّ كميّتها قليلة”.