لبنان | عراجي: قررنا سنّ قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 02:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن شركة فايزر والشركات التي تصنّع اللقاح تحتاج الى قانون من مجلس النواب كي نتسلم اللقاحات.

وقال: “قرّرنا بالتعاون مع وزارة الصحّة سنّ قانون سريع للحصول على اللقاحات في وقتها”.

وأشار عراجي إلى ان فايزر وموديرنا حصلتا على استخدام طارئ وموقّت لأنّ الأمر يحتاج الى مراقبة كلّ شخص تلقى اللقاح وذلك كي لا يتمّ رفع دعاوى بحقهما ونحن في لبنان ليس لدينا هذا القانون.

وأضاف: “طالبت الشركات التي تؤمن اللقاح لبنان ودولاً أخرى بقانون لأنها رفضت التعهد وقد حصلنا على تعهد بأن يتمّ تسليمنا اللقاحات في وقتها”.

واعتبر أنه في حال حصول أيّ خلل بالتصنيع أو الإنتاج من قبل الشركات تتحمل هي المسؤوليّة حتى ضمن فترة الإستعمال الطارئ وخلال هذه الفترة الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية بالعلاج والتعويضات.