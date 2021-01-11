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لبنان | الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي: مواصلة الاضراب العام لتحصيل حقوقنا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 02:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

المدارس

أكدت لجنة الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي، في بيان، مواصلة الإضراب العام، ودعت “الزميلات والزملاء إلى التوحد لتحصيل حقوقنا”.

وشددت اللجنة على مطالبها، وهي:
– إنصافنا واعطاؤنا الأجر العادل المقرر من قبل الأمم والمعروف بـ 20 دولارا، بدلا من 20 ألف ل. ل. (أي ما يعادل الـ 2 دولار) حتى الساعة.

– دفع مستحقات التعليم عن بعد عن الفصل الثاني في العام الماضي لكل الأفراد دون تمييز.

– رفع أجر الحصة للجميع (أساتذة، مرشدين، مدراء، نظار…) بما يتناسب مع الواقع الحالي وليس بثمن بخس أي بزيادة ألفين ليرة بل تكون على الأقل زيادة منطقية.

– تحديد مهلة زمنية محددة للحصول على مستحقاتنا هذه السنة أي بعد أشهر معينة وعدم التأخير.

– التراجع عن العقد المزمع توقيعه والذي يحرمنا حقنا بمطالبة حقوقنا”.

– وأشارت الى انها طالبت اخيرا وزير التربية بـ”التراجع عن القرار الجائر بتقليص عدد الحصص”.

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