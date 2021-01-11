لبنان | وزني: 75 مليار سلفة لمساعدة الأسر المعوزة لمواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 02:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعطى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني توجيهاته بدفع 75 مليار ليرة كسلفة خزينة للهيئة العليا للإغاثة، تنفيذا للخطة الاجتماعية الهادفة إلى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.

وتتجه الأمور الى إقفال تام وصارم للبلاد واجتماع لجنة “كورونا” ينتظر وصول وزير الصحة الذي لديه اجتماع آخر للجنة الصحية في الوزارة.

أشارت المعلومات إلى انّ السوبرماركات ستقفل أبوابها خلال الاقفال العام وعند الساعة الثالثة يعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا لاتخاذ قرار بشأن الاقفال.

وعندما سُئل أحد المعنيين الذي يشارك في لجنة كورونا “كيف يمكن منع الاعلاميين من ممارسة أعمالهم بحال عدم استثنائهم أجاب أحدهم: بيناموا بالمحطات”.

أما الحديث عن إمكان إقفال المطار فسببه التخوف من “كورونا” المتحوّر ووزير الأشغال يقول إنه يمكن ضبط المطار. وتشهد السوبرماركات زحمة هستيرية اليوم بعد الأنباء عن احتمال إقفالها خلال الاقفال العام.