لبنان | لماذا لم يحضر حسن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بـ”كورونا”؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 12:17 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 11:36 صباحًا

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عدم حضوره جلسة اللجنة الوزارية الخاصة بـ”كورونا” لاعتراضه على القرار الذي اتّخذ من قبل اللجنة قبل الأعياد.

وطالب حسن بأخذ قرارات اللجنة العلمية في وزارة الصحة على محمل الجدّ بسبب مقاربتها للواقع بشكل دقيق للوصول إلى بر الأمان والحد من انتشار جائحة كورونا.

وتتجه الأمور الى إقفال تام وصارم للبلاد واجتماع لجنة “كورونا” ينتظر وصول وزير الصحة الذي لديه اجتماع آخر للجنة الصحية في الوزارة.

وأكد رئيس المطار فادي الحسن في حديث تلفزيوني “اننا بدأنا اليوم بتطبيق الإجراءات الجديدة وهي من الأكثر تشددا في المطارات حول العالم”.

ولفت الحسن الى “اننا اسمتعنا بالأمس في الاعلام عن توصية باقفال المطار، وبلغة الارقام نسبة الاصابات بين الوافدين تشكل 3 بالألف من مجمل الاصابات، وبرأيي لا يوجد مبرر لإقفال المطار”.