لبنان | الاتجاه إلى إقفال البلاد بشكل تام… والإعلاميون “بيناموا بالمحطات”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 12:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 11:35 صباحًا

أشارت المعلومات إلى انّ السوبرماركات ستقفل أبوابها خلال الاقفال العام وعند الساعة الثالثة يعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا لاتخاذ قرار بشأن الاقفال.

وعندما سُئل أحد المعنيين الذي يشارك في لجنة كورونا “كيف يمكن منع الاعلاميين من ممارسة أعمالهم بحال عدم استثنائهم أجاب أحدهم: بيناموا بالمحطات”.

أما الحديث عن إمكان إقفال المطار فسببه التخوف من “كورونا” المتحوّر ووزير الأشغال يقول إنه يمكن ضبط المطار. وتشهد السوبرماركات زحمة هستيرية اليوم بعد الأنباء عن احتمال إقفالها خلال الاقفال العام.

وتتجه الأمور الى إقفال تام وصارم للبلاد واجتماع لجنة “كورونا” ينتظر وصول وزير الصحة الذي لديه اجتماع آخر للجنة الصحية في الوزارة.

وأكد رئيس المطار فادي الحسن في حديث تلفزيوني “اننا بدأنا اليوم بتطبيق الإجراءات الجديدة وهي من الأكثر تشددا في المطارات حول العالم”.

ولفت الحسن الى “اننا اسمتعنا بالأمس في الاعلام عن توصية باقفال المطار، وبلغة الارقام نسبة الاصابات بين الوافدين تشكل 3 بالألف من مجمل الاصابات، وبرأيي لا يوجد مبرر لإقفال المطار”.