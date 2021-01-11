لبنان | دياب: واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 12:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 10:53 صباحًا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا أن كل المؤشرات التي بين أيدينا حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة.

وقال دياب: “البعض في لبنان يعتقد أنّ كورونا “كذبة” فيما العالم كله يخوض حربًا شرسةً مع هذا الوباء”. وأضاف: “بسبب استهتار قسم كبير من اللبنانيين من واجبنا حمايتهم من أنفسهم”.