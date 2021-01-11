لبنان | هيئة الطوارئ المدنية: لاستثناءات مشروطة في الاقفال العام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 12:17 مساءً - منذ ساعتين

أكدت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان ان “لجنة كورونا رفعت مساء أمس في توصياتها ما طالبت به الهيئة اصلا في بيانها الصادر بتاريخ 31 كانون الاول 2020 وهو الاقفال العام الشامل 24/24 من دون استثناءات.

ورأت انه “لو تم السير بما طالبنا به من دون الاستثناءات الفضفاضة التي اعلنت، لما كنا وصلنا الى المشهد المؤسف في القطاع الصحي اليوم”. ودعت “المجلس الاعلى للدفاع الى السير في اجتماعه اليوم بتوصيات لجنة كورونا واقرارها نظرا لخطورة الوضع الصحي والاستشفائي”.

وشددت الهيئة على “ضرورة استثناء الجمعيات العاملة في مجال تأمين المواد الغذائية للناس حصرا من دون التوسع في الاستثناءات للجمعيات”.

كما وشددت على “قدسية استثناء الاعلاميين والجسم الطبي ومحال بيع المواد الغذائية حصرا، وفق شروط مشددة، مع تكليف الشرطة البلدية والمتطوعين في منطمات المجتمع المدني القانونية والمعتبرة، تنظيم حركة دخول هذه المحال والخروج منها، شرط الاستحصال على أذون بذلك من المرجعيات المختصة”.