لبنان | فرق مؤسسة لبنان الجنوبي عقمت دائرة مياه صور في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 12:17 مساءً - منذ ساعتين

عقمت فرق متخصصة دائرة مياه صور بشكل كامل، وشملت عملية التعقيم كل المكاتب والمصاعد والآليات والنوافذ والابواب الموجودة داخل المبنى وخارجه.

وقام رئيس دائرة مياه جزين جوزيف كرم والفريق الفني بجولة تفقدوا خلالها منشآت المياه، والتقى رئيس بلدية العيشية وأبلغه بأن المؤسسة ستباشر تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وتحسين جودة المياه في البلدة.

وقامت فرق متخصصة من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، استكمالا للإجراءات الوقائية، بتعقيم دائرة مياه صور بشكل كامل، وشملت عملية التعقيم كل المكاتب والمصاعد والآليات والنوافذ والابواب الموجودة داخل المبنى وخارجه.

على صعيد آخر، وبعد تسلم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إدارة توزيع المياه في بلدة العيشية والمحمودية في قضاء جزين، وبناء على توجيهات المدير العام الدكتور وسيم ضاهر، قام رئيس دائرة مياه جزين جوزيف كرم والفريق الفني بجولة تفقدوا خلالها منشآت المياه، والتقى رئيس بلدية العيشية وأبلغه بأن المؤسسة ستباشر تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وتحسين جودة المياه في البلدة.