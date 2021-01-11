لبنان | الأبيض: علينا قطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 12:17 مساءً - منذ ساعتين

أكد مدير مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض أن وضع كورونا في البلد ليس جيداً خصوصاً خلال الأسبوع الفائت والقدرة الاستيعابية للمستشفيات استنزفت.

وتوقع فراس أبيض في حديث عبر “LBCI” ضغطًا أكبر في الأيام والأسابيع المقبلة والسلالة الجديدة سريعة الانتشار ويمكن أن تزيد من عدد الإصابات اذا لم نتدارك الموضوع.

ولفت الأبيض إلى أنه أكثر من 100 مصاب بكورونا احتاج الدخول إلى العناية الفائقة الأسبوع الماضي. وقال: “علينا أن نقطع انتقال العدوى لخفض عدد الاصابات وذلك من خلال الاغلاق العام وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي”.

ويتجه لبنان إلى الإقفال التام والشامل في الأيام المقبلة لمدة 7 أيام كاملة مع منع للتجول 24/24 ساعة مع استثناء الأطباء والأفران وبعض القطاعات المحدودة جداً لمساعدة الطواقم الطبية على جلب أسرة جديدة لمرضى كورونا وللتخفيف من الضغط على المستشفيات لأن الوضع بات كارثياً.