لبنان | عون نعى مسعود الأشقر: ينتمي إلى شريحة السياسيين الشرفاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 58 دقيقة

نعى رئيس الجمهورية ميشال عون السياسي والمناضل الراحل مسعود الأشقر، “الذي ينتمي إلى شريحة السياسيين الشرفاء الذين لا يساومون على كرامة لبنان ووحدته واستقراره”.

وتوجه الرئيس عون بالتعزية الى عائلة الفقيد ومحبيه، وقال: “فقدت اليوم برحيل مسعود الأشقر صديقاً، جمعني به حب الوطن منذ سنوات طويلة، والقيم المشتركة التي تربينا عليها. لقد كان مسعود مناضلاً وطنياً، ومدافعاً صلباً عن الشرعية وهوية لبنان وأهمية الحفاظ على العيش المشترك”.

وتوفي الأمين العام للاتحاد من أجل لبنان مسعود الأشقر، في مستشفى رزق فجرا، بعد صراع مع وباء كورونا.