لبنان | وفاة مسعود الأشقر بعد صراع مع “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 56 دقيقة

توفي الأمين العام للاتحاد من أجل لبنان مسعود الأشقر، في مستشفى رزق فجرا، بعد صراع مع وباء كورونا.

واعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3739 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 219296. كما تم تسجيل 16 حالة وفاة.

يذكر انه دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، المجلس الاعلى للدفاع، الى اجتماع استثنائي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد.

من جهتها، أوصت لجنة متابعة تدابير كورونا بالإقفال التام لمدة 7 أيام مع حظر للتجول 24/24، على أن يتم إعطاء الناس 48 إلى 72 ساعة للتموّن.

كما أوصت بإقفال المطار لمدة 7 أيام، على أن يستثنى الجيش والصليب الأحمر والأطباء. وهذه التوصيات سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرار.

وتداولت معلومات أن هناك اتجاها نحو الاقفال العام في البلاد ابتداء من يوم الاربعاء وحتى مطلع شهر شباط، وان المجلس الاعلى للدفاع يتجه الى اعلان حال الطوارئ الصحية والاقفال التام، من دون استثناءات مع حظر تجول 24/24.