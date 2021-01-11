لبنان | عبد الصمد تتحدث عن الكارثة الأكبر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

على أثر الحديث عن اقفال تام للبلد لمدة أسبوع وإقفال المطار أيضاً ل7 أيام، تحدثت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد عن المشكلة الأفظع التي يعاني منها لبنان.

وغردت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد على حسابها عبر تويتر قائلةً: “لما عداد كورونا سجل أمس 4 حالات من الوافدين من 3743(0.1%) وأمس الأول 14 حالة من 5414 (0.15%) وقبله 43 حالة من 4774(0.9%)، ولما عدد المصابين الإجمالي من الوافدين لا يتجاوز 1.5% منذ بدء كورونا، يعني المشكلة الأفظع هي بالتخالط المجتمعي داخل البلد وعدم اعتماد إجراءات الوقائية اللازمة”.

يذكر أن عبد الصمد أكدت سابقاً رفضها “توصية لجنة كورونا عدم استثناء الإعلاميين من قرار منع التجول”، مشددة على أن “هذا الأمر غير مقبول”.

وأشارت إلى أن “هذه التوصية صدرت بناء على اقتراح عدد من أعضاء اللجنة”.

وشددت الوزيرة عبد الصمد في حديثها، على أنها تستنكر هذا الأمر، لافتة إلى أن “عمل الإعلامي يوازي عمل الطبيب والممرض”، كاشفة أنها حصلت على وعد بأن يكون “الإعلاميون أول من يتلقون اللقاح”.