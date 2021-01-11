لبنان | عبد الصمد: نرفض عدم استثناء الإعلاميين من قرار منع التجول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في حديث تلفزيوني، رفضها “توصية لجنة كورونا عدم استثناء الإعلاميين من قرار منع التجول”، مشددة على أن “هذا الأمر غير مقبول”.

وأشارت إلى أن “هذه التوصية صدرت بناء على اقتراح عدد من أعضاء اللجنة”.

وشددت الوزيرة عبد الصمد في حديثها، على أنها تستنكر هذا الأمر، لافتة إلى أن “عمل الإعلامي يوازي عمل الطبيب والممرض”، كاشفة أنها حصلت على وعد بأن يكون “الإعلاميون أول من يتلقون اللقاح”.