لبنان | رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها: قرارات الاقفال لا تلحق الا بنا… قطاعنا يحتضر ونعاني موتاً سريرياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

عبّر رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف عن رفضه لخطة الاقفال.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”: “قرارات الاقفال تلحق بالاسواق التجارية فقط والتي باتت الاكثر فقرا في حين أن الاستثناءات تلحق بكل القطاعات الاخرى”.

وأضاف: “قطاعنا أكثر قطاع “مضروب”.

وتابع “نعاني من موت سريري للقطاع التجاري والمبيعات انخفضت 85 % فكيف يعيش هذا القطاع؟ هناك مشكلة حقيقية ونحن لسنا ضد الحفاظ على الصحة العامة ولكن القطاع يحتضر”.