لبنان | نقيب الصيادلة لـ”صوت الناس”: لا داعي للهلع ولا داعي لتخزين الادوية في البيوت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 1:23 صباحًا

اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين أن “المواطن في حالة هلع وعلينا حل مشكلة ترشيد استيراد الدواء وعلينا اخراج موضوع الدواء من البازار السياسي”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” وال بي سي أي”، أنه “عندما ينصبّ الشعب اللبناني كلّه على الفيتامينات والادوية التي تقوّي المناعة من الطبيعي ان تنقطع هذه الادوية ونضطر للاستيراد من جديد”.

وأضاف: “المواطنون “عاملين ازمة على البانادول” في حين أن هناك 6 الى 7 جينيريك للبانادول”، لافتا الى وجود 2 جينيريك لدواء الـ”زيتروماكس”.

وتحدث عن الضغط على الصيدليات، قائلا : “كان يأتينا كصيدليات مثلا 100 مريض في اليوم وبات يأتينا 1000 اليوم “.

واشار الى أن: “فاتورة استيراد الدواء هذه السنة هي نفسها السنة الماضية .. ما معناه ان الناس تشتري ادوية أكثر من حاجته”.

وتوجّه الى المواطنين بالقول: “لا داعي للهلع ولا داعي لتخزين الادوية في البيوت فالتخزين يعني أنهم يأخذون الدواء من درب من هو فعلا بحاجة له”.