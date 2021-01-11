لبنان | د. عيد عازار لـ”صوت الناس”: مع كورونا لا يمكن اعتماد انصاف الحلول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 1:15 صباحًا

اعتبر طبيب الامراض الجرثومية في مستشفى الروم الدكتور عيد عازار أن لجنة كورونا لم يكن لها يوما قدرة تنفيذية، مشيرا الى تضارب الصلاحيات بين اجهزة الدولة.

ورأى عازار في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”، أن هناك مؤسسات خاصة تحملت مسؤولياتها وأخرى لا وبالنسبة للدولة الأمر نفسه، معتبر أنه “مع كورونا لا يمكن اعتماد أنصاف الحلول”.

وانتقد طريق ادارة أزمة كورونا، قائلا:”هناك شخص مسؤول لديه job description وعليه أن ينفّذها وادارة الأزمة تبدأ بالدولة من فوق “.

وشدد على أن “الاساسي اليوم هو تأمين دخول عدد كبير من المرضى الى المستشفيات بشكل منظّم والقول بايصال المريض الى اقرب مستشفى ليس بتنظيم ولا بحلّ”.