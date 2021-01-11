لبنان | سليمان هارون لـ”صوت الناس”: لا نستطيع أن نلحق بأعداد الاصابات التي تزداد 

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 1:18 صباحًا

اعتبر نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن “المستشفيات وضعت مجهودا كبيرا لتستطيع الوصول الى ما وصلت اليه اليوم من جهوزية”، كاشفا أنها أمنت حوالي 350 سرير عناية فائقة واكثر من 600 سرير لمرضى كورونا.

واشار هارون في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، الى أن “بعض المستشفيات تأخّرت في الجهوزية ولكن كلّ المستشفيات “لحّقت حالها” وزادت عدد الاسرة”.

واشار الى ان “للمستشفيات الخاصة قدرة محدودة على زيادة الاسرة وهناك محدودية بالاطقم الطبيّة والتمريضية، بسبب هجرة هؤلاء من جهة، وعدم قبول عدد منهم العمل في اقسام كورونا من جهة أخرى”.

وقال: “ما رأيناه مؤخرا أننا لا نستطيع أن نلحق بأعداد الاصابات التي تزداد وهناك مسؤولية كبيرة على المواطن الذي يعرف أن الدولة ضعيفة ومفتتة”.

وأضاف: “المواطن خذل نفسه قبل أن يخذل الطواقم الطبية والمستشفيات “لا تنام بالقبور ولا تشوف منامات بشعة”.