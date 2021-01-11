لبنان | فادي علامة لـ”صوت الناس”: ادارة ملف “كورونا” اوصلتنا الى مكان غير صحيح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 04:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 1:09 صباحًا

اعتبر النائب فادي علامة أن السياسة لبناء ودعم القطاع الاستشفائي ليكون جاهزا لمواجهة وباء كورونا لم تكن صحيحة.

وقال علامة في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”: “80 بالمئة من الخدمات الصحية في لبنان تقدمها المستشفيات الخاصة وكان يجب دعمها”.

لفت الى أنه “يجب تطبيق الاقفال بعدالة في كلّ الأمكنة”.

واعتبر أن “لجنة كورونا في الدولة يجب أن تطعّم أو تبدّل فادارة الملف اوصلتنا الى مكان غير صحيح”، مشددة على أن طريقة ادارة الأزمة أوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم في البلاد، وكذلك تضارب الصلاحيات.